Крымчанин, выдававший себя за сотрудника ФСБ, приговорен к лишению свободы

В Крыму был осужден мужчина, который, выдавая себя за генерала ФСБ России, пытался через свои связи в правоохранительных органах решить вопрос о закрытии уголовного дела, сообщает «Крым 24» .

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

По информации пресс-службы ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, мужчина, представлявшийся генералом, предлагал свои «услуги» в вопросе прекращения уголовного дела. За свою помощь он запросил от фигуранта 1,2 миллиона рублей, не имея при этом ни малейшей возможности повлиять на решение по делу.

Ранее стало известно о другом злоумышленнике, который также выдавал себя за сотрудника ФСБ и сумел обмануть 65-летнего гражданина из Королева, заставив его перевести 15,3 миллиона рублей на свой банковский счет.