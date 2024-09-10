сегодня в 13:22

Крушение самолета-амфибии в Подмосковье классифицировали как катастрофу

Росавиация классифицировала крушение самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье как катастрофу, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Расследованием произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Цетрального МТУ Росавиации. Оно будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

Цель мероприятия — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Самолет-амфибия «Алекс-251» потерпел крушение вблизи подмосковного города Руза 9 сентября. В результате трагедии погибли два пилота.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения воздушного судна.