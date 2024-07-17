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Крупный пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве локализован

Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар в здании Центра цифровизации образования в центре Москвы. Общая площадь возгорания составила 700 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

В среду вечером вспыхнула кровля здания Центра цифровизации образования на Пресненском Валу. До прибытия пожарных, здание самостоятельно покинули около 100 человек. Для ликвидации возгорания был задействован вертолет Московского авиацентра.

В настоящее время для ликвидации всех очагов возгорании вскрывается кровля здания. Разведка ведется с помощью беспилотников.

На месте происшествия работают более 130 сотрудников МЧС, 38 единиц техники и вертолет.