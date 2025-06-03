Крупный пожар в торговом комплексе Новой Москвы локализован
Огнеборцы справились с огнем на рынке в Красной Пахре
В Троицком административном округе столицы пожарные полностью локализовали возгорание торговых павильонов со строительными материалами, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Несмотря на первоначальные оценки в 400 квадратных метров, реальная площадь пожара составила 1200 «квадратов» — втрое больше ожидаемого.
На место оперативно прибыли 22 специалиста МЧС с 8 единицами техники. Огнеборцы столкнулись с интенсивным горением легковоспламеняющихся стройматериалов, что потребовало особых мер предосторожности. К счастью, угрозы жилым массивам не возникло, эвакуация не потребовалась.
«Сейчас открытое горение ликвидировано, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Ведутся работы по проливке конструкций и разбору завалов».