Крупный пожар в торговом комплексе Новой Москвы локализован

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Огнеборцы справились с огнем на рынке в Красной Пахре

В Троицком административном округе столицы пожарные полностью локализовали возгорание торговых павильонов со строительными материалами, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Несмотря на первоначальные оценки в 400 квадратных метров, реальная площадь пожара составила 1200 «квадратов» — втрое больше ожидаемого.

На место оперативно прибыли 22 специалиста МЧС с 8 единицами техники. Огнеборцы столкнулись с интенсивным горением легковоспламеняющихся стройматериалов, что потребовало особых мер предосторожности. К счастью, угрозы жилым массивам не возникло, эвакуация не потребовалась.

«Сейчас открытое горение ликвидировано, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Ведутся работы по проливке конструкций и разбору завалов».