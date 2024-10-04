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Крупный пожар на нефтебазе в Пермском крае удалось потушить

Площадь крупного пожара на нефтебазе в населенном пункте Осенцы Пермского края возросла с 10 тыс. до 20 тыс. кв. метров. Несмотря на это, возгорание удалось потушить, сообщает Baza .

Причина, из-за которой начался пожар, неизвестна. По имеющимся данным, никто не пострадал. Во время возгорания работников нефтебазы не было. Тушением занимались примерно 100 человек.

Есть две версии, почему произошло возгорание, — небрежное обращение с огнем или выход из строя электрического оборудования.

В Осенцах загорелась частная база, где держали нефтепродукты. Возгорание локализовали еще около 06:00.