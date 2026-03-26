Крупнейшие иранские города подверглись масштабным авиаударам

сегодня в 06:13

Крупнейшие города Ирана, включая Тегеран, подверглись масштабным атакам. Удары были совершены с воздуха, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, интенсивные бомбардировки затронули Тегеран, Мешхед на северо-востоке, Исфахан в центральной части, а также Шираз на юге и Бендер-Аббас — один из крупнейших портовых городов Ирана на берегу Персидского залива.

Информации о разрушениях и возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из нескольких дружественных стран. В их число попала Россия.

