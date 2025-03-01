Крупная собака разорвала шпица, сиба-ину и искусала женщине лицо в Подмосковье

Гигантская американская акита атаковала 46-летнюю Ирину и двух ее маленьких собак — шпица и сиба-ину в Московской области. Также агрессивное животное искусало женщину за лицо и руки, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Можайское море». Ирина отправилась на прогулку с маленьким шпицем Пипу и сиба-ину Тайфуном.

В один момент гигантская американская акита напала на шпица и начала его грызть. Через какое-то время агрессивное животное набросилось на сиба-ину и саму Ирину.

Огромного пса отогнали местные жителей. Травмированных собак отвезли в ветклинику, но там они погибли.

Ранее в Ставрополе собаки разорвали девятилетнюю девочку.