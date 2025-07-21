Крупная авария в Якутии: вахтовый автобус упал с 25-метровой высоты
14 погибших и семеро пострадавших в результате ДТП в Якутии
В Якутии автобус «НЕФАЗ» с вахтовиками шахты «Восточная Денисовская» сорвался с технологической дороги и рухнул в обрыв глубиной 25 метров, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По последним данным, 14 человек погибли на месте, семеро с тяжелыми травмами госпитализированы в центральную районную больницу.
Инцидент произошел в ночь на 21 июля, когда транспортное средство с 36 пассажирами на борту двигалось по служебному маршруту. Предварительная версия — потеря контроля управления водителем.
На месте работают оперативные группы МЧС, сотрудники ГИБДД и представители горнодобывающего предприятия.