Крупная авария в Якутии: вахтовый автобус упал с 25-метровой высоты

14 погибших и семеро пострадавших в результате ДТП в Якутии

В Якутии автобус «НЕФАЗ» с вахтовиками шахты «Восточная Денисовская» сорвался с технологической дороги и рухнул в обрыв глубиной 25 метров, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По последним данным, 14 человек погибли на месте, семеро с тяжелыми травмами госпитализированы в центральную районную больницу.

Инцидент произошел в ночь на 21 июля, когда транспортное средство с 36 пассажирами на борту двигалось по служебному маршруту. Предварительная версия — потеря контроля управления водителем.

На месте работают оперативные группы МЧС, сотрудники ГИБДД и представители горнодобывающего предприятия.