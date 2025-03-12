Кругом проблемы: крупные недостатки мешают жильцам ЖК от одной из стройкомпаний

Команда проекта «SHOT ПРОВЕРКА» представила материал, посвященный качеству строительства и обслуживанию жилых комплексов, возведенных одним из застройщиков. Журналисты утверждают, что в ходе расследования было обнаружено множество нарушений, вызывающих серьезную обеспокоенность за безопасность и благополучие новоселов.

Опираясь на показания экс-сотрудников, независимых экспертов и пострадавших владельцев квартир, они продемонстрировали случаи, якобы указывающие на возможное пренебрежение действующими регламентами и стандартами. Среди основных претензий: отсутствие заземления ванн, дефекты дверных конструкций, недостаточно продуманная система вентиляции и некачественная отделка.

Принимавший участие в расследовании эксперт-оценщик Илья Сикорский подчеркнул, что некоторые нарушения могут представлять реальную угрозу для жизни, и заострил внимание на неприемлемых деталях отделки. На объекте якобы были выявлены многочисленные отклонения от строительных норм, начиная от неровных дверей и остающейся на руках краски, заканчивая небрежной затиркой швов. При этом большая часть недоработок остается без внимания, несмотря на повторные акты приемки, заявил специалист.

Бывший сотрудник эксплуатационной компании Алексей Ш. рассказал о многочисленных аварийных ситуациях, с которыми ему приходилось сталкиваться в процессе работы. В частности, в одном из случаев подвальное помещение с электрощитами было затоплено водой, что создало опасность не только для жильцов, но и для обслуживающего персонала.

«Застройщик, игнорируя действующее законодательство, не устраняет недостатки в установленный законом срок. А если и устраняет, то только в той части, где это можно выполнить с минимальными затратами», — утверждает экс-сотрудник.

Авторы расследования также обратили внимание на ситуацию в жилом комплексе в одном из городов. Спустя несколько лет после заселения дома жильцы стали отмечать перепады напряжения в электросети, негерметичность оконных конструкций и перебои в водоснабжении. По словам проживающих, горячая вода могла просто не доходить до радиаторов отопления на верхних этажах. При этом управляющая компания якобы перекладывает вину на самих жильцов, утверждая, что они сливают горячую воду из системы, провоцируя тем самым образование воздушных пробок.

В ходе расследования якобы также были выявлены серьезные недостатки в работе управляющей компании «ПИК-Комфорт», заявили журналисты. По их словам, жильцы выражают недовольство ненадлежащим содержанием мест общего пользования, неисправными лифтами и игнорированием поступающих жалоб. В то же время попытки сменить управляющую компанию безуспешны — жильцы сталкиваются с активным сопротивлением, вплоть до обвинений в фальсификации документов голосования.

Команда «SHOT ПРОВЕРКА» направила собранные материалы в контролирующие органы. Авторы надеются, что это будет способствовать разрешению многочисленных конфликтов между жителями и застройщиком.