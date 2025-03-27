Кровоподтеки на лице: двухмесячная малышка загадочно погибла в Казани
KazanFirst: тело младенца с кровоподтеками нашли в казанской квартире
Фото - © Фотобанк Лори
Двухмесячная девочка загадочно умерла в казанской квартире. Ее мертвое тело нашли родители, сообщает KazanFirst.
Трагедия произошла 25 марта в квартире дома, расположенного на улице Рихарда Зорге. Родители девочки нашли ее мертвое тело.
При этом на лице у младенца были кровоподтеки. Родители вызвали скорую. Труп малышки отправили на экспертизу.
Правоохранители проверяют, была ли это насильственная смерть. Но пока что они склоняются к версии, что ничего криминального нет. Причины смерти ребенка выясняются. Известно, что у младенца были проблемы со здоровьем.
Ранее тело младенца нашли в канализационной трубе в Подмосковье. Было возбуждено дело по факту убийство матерью новорожденного ребенка.