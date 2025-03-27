Кровоподтеки на лице: двухмесячная малышка загадочно погибла в Казани

Трагедия произошла 25 марта в квартире дома, расположенного на улице Рихарда Зорге. Родители девочки нашли ее мертвое тело.

При этом на лице у младенца были кровоподтеки. Родители вызвали скорую. Труп малышки отправили на экспертизу.

Правоохранители проверяют, была ли это насильственная смерть. Но пока что они склоняются к версии, что ничего криминального нет. Причины смерти ребенка выясняются. Известно, что у младенца были проблемы со здоровьем.

Ранее тело младенца нашли в канализационной трубе в Подмосковье. Было возбуждено дело по факту убийство матерью новорожденного ребенка.