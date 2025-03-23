Дело возбудили после обнаружения младенца в канализационной трубе в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела младенца в канализационной трубе в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Накануне в ходе выполнения слесарных работ по очистке канализационной системы в подвале многоэтажки на улице Строительной в деревне Емельяновка в одной из труб было обнаружено тело младенца.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают личность матери и все обстоятельства убийства новорожденной девочки.

Коломенская прокуратура держит на контроле ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.