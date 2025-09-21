Кровля жилого дома загорелась в Липецкой области
Фото - © Фотобанк Лори
Пожар начался в жилом доме в городе Елец Липецкой области. Огнем охвачена кровля здания, сообщает пресс-служба МЧС России.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет 800 «квадратов». Жильцы были эвакуированы из охваченного огнем здания. К счастью, никто не пострадал.
На месте работают 30 пожарных. Также задействовано 9 единиц техники.
