Пожарные ликвидировали возгорание ангара на севере Москвы

сегодня в 23:34

Пожарные полностью ликвидировали пожар в металлическом ангаре на севере Москвы, где огонь охватил площадь около 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Как сообщается в оперативных сводках, сведений о пострадавших не поступало — эвакуация и тушение проведены без человеческих жертв.

Для ликвидации возгорания были задействованы 33 специалиста и 11 единиц пожарной техники, которые оперативно локализовали огонь и предотвратили его распространение на соседние объекты.

Причины возгорания устанавливаются экспертами МЧС и правоохранительными органами.

