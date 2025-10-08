Кровь на полу: появились фото с места убийства архитектора в Петербурге
В Сети появились фото с места убийства известного архитектора в Петербурге
Telegram-канал «112» разместил снимки, сделанные на месте убийства председателя совета директоров группы компаний SUART, члена союза архитекторов СССР Александра Супоницкого.
На них видно, как тело убитого мужчины лежит у лифта, рядом разлилась лужа крови.
Архитектора застрелили в среду в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Его убили в подъезде на глазах 10-летней дочери.
После этого из квартиры этажом ниже повалил черный дым. Пожарные ликвидировали возгорание и нашли тело предполагаемого стрелка, мужчина свел счеты с жизнью. Предварительно, между ним и архитектором произошел конфликт.
