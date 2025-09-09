Крокодилы не пострадали: владелец зоопарка на Кубани рассказал о пожаре

На Кубани сгорел крокодиловый зоопарк, рептилий вывезли еще до ЧП

Владелец крокодилового зоопарка на Кубани, пострадавшего от пожара, заявил, что всех рептилий вывезли с территории еще до происшествия, а причиной произошедшего назвал поджог, сообщает RT .

Дмитрий Петелин также опроверг данные о допросах, но видео с живыми рептилиями присылать отказался, сославшись на занятость.

«Это все ересь. Никто меня не вызывал на допрос. Мы всех крокодилов и черепах вывезли еще в начале месяца», — сказал предприниматель.

По его словам, осенью рептилии не могут жить в России: сейчас холодная вода, а туристы уезжают из Ейска уже в конце августа.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю в разговоре с журналистами также отметили, что информация о погибших животных к ним не поступала.

Ранее сообщалось, что «Крокодиловый каньон» и «Трогательный зоопарк» работали незаконно и без лицензии.