Крокодил растерзал мальчика в Индонезии, когда тот доставал из реки мяч

Трагедия произошла в Индонезии. 13-летний мальчик доставал мяч из реки, когда на него напал крокодил. Он растерзал ребенка на глазах его друзей, сообщает РЕН ТВ .

По информации издания Daily Mail, мяч упал в реку, а мальчик поспешил достать его. В полиции отметили, что ребенок занырнул в воду и больше не появился на поверхности.

Все это произошло на глазах его друзей. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили крокодила рядом с телом ребенка. Позже хищник скрылся под водой.

Ранее в зоопарке на Филиппинах случился шокирующий инцидент. Мужчина принял крокодила за статую и решил сделать с ним селфи, но «ожившая» рептилия чуть не лишила его жизни.