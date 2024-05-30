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Крючков: два парома пострадали в Керчи при атаке ВСУ

В Крыму сработали средства ПВО, которые сбили несколько украинских ракет. Обломки повредили два парома в Керчи, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram .

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, — повреждено остекление надстроек», — написал он.

Отмечается, что погибших среди моряков и гражданских лиц нет.

Работа переправы будет возобновлена после оценки повреждений.