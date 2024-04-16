Критический подъем воды фиксируется на реке Ишим

Власти Тюменской области призвали жителей города Ишима в срочном порядке эвакуироваться в безопасное место на фоне угрозы затопления, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram .

«Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», — сказано в публикации.

Также отмечается, что в городе были развернуты пункты временного размещения, в которые могут обратиться жильцы домов, оказавшихся в зоне затопления.

Ранее ГУ МЧС по Бурятии сообщило о подтоплении 420 приусадебных участков в Прибайкальском районе. Более 20 человек были эвакуированы