МЧС: 420 приусадебных участков подтопило в Прибайкальском районе Бурятии

Порядка 420 приусадебных участков оказались подтоплены в результате паводка в Прибайкальском районе Бурятии, сообщает ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что подъем уровня воды на реке Селенге в садоводческом товариществе «Колос» произошел «в связи с заторными явлениями».

«На данный момент подтоплено 420 приусадебных участков, мониторинг обстановки продолжается. <...> Организована эвакуация 23 человек, из них 3 — дети», — сказано в сообщении.

Паводок начался на фоне ледохода в ночь на 15 апреля. Также подтопило участки в Иволгинском районе и в Улан-Удэ. Спасателям пришлось производить взрывы, чтобы освободить русло реки.