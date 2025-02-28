Кричавшую про «русню е***» москвичку посадили за хулиганство

Жительницу московской Некрасовки Яну Д., которая с оружием в руках обзывала строителей «русней е***», приговорили к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Соответствующий вердикт озвучил Кузьминский райсуд, сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Москвичка признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Ей предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Яну Д. задержали после публикации видео, в котором она материт строителей в подъезде. На кадрах она говорила, что работники не дают ей спать, и она «не будет терпеть русню е***».

Ранее Mash утверждал, что к делу Яны Д. могли добавиться статьи о распространении порно, сотрудничестве с иностранной разведкой, госизмене и возбуждении ненависти или вражды.