Кричащая от галлюцинаций мигрантка залезла на кондиционер на 5 этаже в Москве

В Москве иностранка под влиянием галлюцинаций залезла на блок кондиционера, расположенного на пятом этаже. В этот момент она что-то кричала и горько плакала, сообщает MK.Ru .

На крики, звучащие в ночь на 28 июля, пожаловались жители одного из жилых домов в Северном Измайлове. Они увидели, как женщина выбралась из квартиры на пятом этаже, а затем взобралась на блок кондиционера. Она начала плакать и что-то кричать на языке одной из стран Центральной Азии.

Обеспокоенные очевидцы вызвали спасателей. Попавшую в беду женщину сняли с кондиционера. Также на место приехали медики, которые осмотрели иностранку.

Вскоре выяснилось, что женщина полезла на кондиционер после того, как поругалась с подругами. У иностранки возникли галлюцинации. Ей померещилось, что какие-то люди велели ей вылезти в окно, а потом запретили возвращаться обратно. Подруги пытались отговорить женщину от этих действий, из-за чего и произошел конфликт.

Ранее мигрантка в Мытищах избила чужого ребенка за плохое поведение. Старшие дети попытались оттащить нападавшую от мальчика, но та снова на него напала.