Крест на карьере и бессонница: как живет жертва кислотного маньяка после нападения

Анастасия — жертва кислотного маньяка Андрея Сулейманова, который два года назад в Подмосковье вылил ей в лицо кислоту. Женщина рассказала о своей жизни после нападения. Ей пришлось отказаться от карьеры репетитора, сообщает Baza .

С момента нападения Анастасия ни разу не спала полноценным сном. Ее веко не закрывается, глазное яблоко постоянно сохнет, капли приходится капать каждые 3 часа. Женщина перенесла уже 5 операций, после шестой, возможно, она сможет закрыть глаз.

Регулярный недосып и побочные эффекты от лекарств заставили Анастасию отказаться от карьеры репетитора английского языка. Тем более ей часто приходится отлучаться на реабилитации, что также не способствует развитию в профессии.

«Я не готовлю людей к ЕГЭ, потому что не могу обеспечить ту дисциплину, которую требую от детей. То на реабилитацию уехала на месяц, то в суд побежала. Я не смогу выполнить эту работу качественно и не хочу людей подводить», — рассказала пострадавшая.

Проблемы у Анастасии и с выходом из дома. Ей приходится закрывать глаз от ветра и дневного света, обклеивать себя пластырями, носить в сумке множество препаратов. На одном из этапов лечения женщина подсчитала, что ей приходилось принимать 27 лекарств одновременно.

Лечиться ей помогают фонды, а Сулейманов пытается снизить уровень назначенной компенсации с 3 млн до 400 тыс. рублей. Анастасия делает все, чтобы неадекватный мужчина не смог уйти от ответственности.

