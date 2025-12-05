Крест как религиозный экстремизм: плакат в Екатеринбурге попал в центр скандала

сегодня в 11:02

На конкурсе в Екатеринбурге почти выиграл плакат, где крест считают экстремизмом

На конкурсе от молодежного правительства в Екатеринбурге Свердловской области призовое место получил неоднозначный плакат. На нем христианский крест помечен в качестве «религиозного экстремизма», сообщает « Многонационал ».

В заголовке плаката написано: «Антитеррор — выбор молодых». Ниже перечислены три формы экстремизма — идеологический, информационный и религиозный. Последний по неизвестной причине иллюстрирован с помощью христианского креста.

Неоднозначный плакат нарисовали ученики одной из гимназий Екатеринбурга. С ним они заняли второе место в конкурсе. Об этом с гордостью рассказала пресс-служба учебного заведения в соцсетях.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что любителей «крестопадов» нужно наказывать. Партия предложила штрафовать за искажение образов культовых зданий до 300 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.