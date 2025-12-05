Крест как религиозный экстремизм: плакат в Екатеринбурге попал в центр скандала
Фото - © Медиасток.рф
На конкурсе от молодежного правительства в Екатеринбурге Свердловской области призовое место получил неоднозначный плакат. На нем христианский крест помечен в качестве «религиозного экстремизма», сообщает «Многонационал».
В заголовке плаката написано: «Антитеррор — выбор молодых». Ниже перечислены три формы экстремизма — идеологический, информационный и религиозный. Последний по неизвестной причине иллюстрирован с помощью христианского креста.
Неоднозначный плакат нарисовали ученики одной из гимназий Екатеринбурга. С ним они заняли второе место в конкурсе. Об этом с гордостью рассказала пресс-служба учебного заведения в соцсетях.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что любителей «крестопадов» нужно наказывать. Партия предложила штрафовать за искажение образов культовых зданий до 300 тыс. рублей.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.