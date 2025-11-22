Штраф до 300 тыс: любителей «крестопадов» в России хотят наказывать рублем
Фото - © Медиасток.рф
Любителей «крестопадов» нужно наказывать, ЛДПР предлагает штрафовать за искажение образов культовых зданий до 300 тыс. рублей, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что искажение православных святынь стало в стране опасной тенденцией.
«За примерами далеко ходить не надо. В этом году школьникам выдали новое пособие для сдачи ЕГЭ по обществознанию, где храм Василия Блаженного изображен с голыми шпилями. Общественный резонанс вызвал и макет новой тысячерублевой купюры, где бывшее здание церкви лишили креста», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас эффективного наказания за подобные деяния в российском законодательстве нет.
Он уточнил, что за «творчество» без крестов, которое распространяется через СМИ или интернет, штрафы будут еще строже: для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для организаций — до 500 тыс.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.