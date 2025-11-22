Штраф до 300 тыс: любителей «крестопадов» в России хотят наказывать рублем

В РФ предложили штрафовать на 300 тыс рублей за изображение храмов без крестов

Любителей «крестопадов» нужно наказывать, ЛДПР предлагает штрафовать за искажение образов культовых зданий до 300 тыс. рублей, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что искажение православных святынь стало в стране опасной тенденцией.

«За примерами далеко ходить не надо. В этом году школьникам выдали новое пособие для сдачи ЕГЭ по обществознанию, где храм Василия Блаженного изображен с голыми шпилями. Общественный резонанс вызвал и макет новой тысячерублевой купюры, где бывшее здание церкви лишили креста», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас эффективного наказания за подобные деяния в российском законодательстве нет.

Он уточнил, что за «творчество» без крестов, которое распространяется через СМИ или интернет, штрафы будут еще строже: для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для организаций — до 500 тыс.

