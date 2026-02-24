Красноярца отправили в колонию на 14 лет за насилие над падчерицей

В Красноярске отправили на 14 лет в колонию строгого режима мужчину, который на протяжении нескольких месяцев совершал насильственные действия сексуального характера против малолетней падчерицы. Ей не было и 12 лет, сообщает NGS24.ru .

Осужденный жил в одной квартире с ней и матерью. Он был осведомлен о том, сколько девочке лет. Но, несмотря на это, пользовался тем, что девочка не может себя защитить.

Мужчина употреблял много алкоголя, и каждый раз ждал, когда за ним перестанут следить. Насилие длилось месяцами.

В суде красноярец признал, что совершал преступления. Но сказал, что не знает, какое количество раз. Мужчина, по его словам, всегда был нетрезв.

После 14 лет отсидки мужчине придется еще полтора года жить с ограничениями. Ему нельзя будет переезжать в иной город без разрешения надзорных органов, еще каждый месяц ему надо будет отмечаться.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.