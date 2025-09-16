Краснодарцы испугались фаната ФК «Спартак» с игрушечным пистолетом

сегодня в 19:02

Жители одного из районов Краснодара испугались фаната футбольного «Спартака». Он ходил по улице с пистолетом и громко кричал, но никто не знал, что оружие игрушечное, сообщает SHOT .

Инцидент произошел утром 16 сентября. Увидев мужчину, многие люди решили не выходить на улицу.

Через некоторое время футбольного фаната задержали сотрудники полиции. Они выяснили, что оружие было игрушечным.

На опубликованной записи бритый мужчина ходит по улице, кричит и целится из пистолета перед собой. На поясе у него кобура.