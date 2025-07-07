«Крайне тяжело»: врач рассказал о спасении Прилепина после покушения

Доктор Александр Голенков, в мае 2023 года сумевший спасти писателя, публициста Захара Прилепина после взрыва автомобиля, в документальном фильме рассказал о тех событиях: по его словам, он сам уже через полчаса был в больнице, затем быстро сформировалась команда опытных специалистов, сообщает Life.ru .

«В этот день светило солнце, прекрасная погода, хорошее настроение. И поступил звонок из больницы о том, что вот произошел вот этот тяжелейший несчастный случай», — сказал врач.

Он также назвал состояние Прилепина в тот момент крайне тяжелым: писатель получил в результате взрыва тяжелый травматический шок, четыре из пяти полостей организма оказались повреждены.

Однако и в критическом состоянии писателю удалось сохранить сознание, он беспокоился о важных для него вещах: например, о том, что с него сняли крест, он мешал работе анестезиолога.