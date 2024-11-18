Коц: ЗРК Patriot убил 8 человек в Одессе

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Военкор Коц заявил о гибели 8 людей в Одессе из-за ракеты Patriot

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что в Одессе 8 человек погибли и 39 получили ранения из-за работы ЗРК Patriot, стоящего на вооружении украинской армии. По его словам, на месте гибели людей нашли блок импульсных двигателей от основного боеприпаса Patriot.

Коц отметил, что одесситы сняли на видео часть ракеты, которая находилась рядом с местом взрыва. Ей оказался блок Pac-3, являющегося основным боеприпасом этого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) американского производства.

«То есть они (средства ПВО — ред.) сбили что-то прямо над жилым районом, чтобы не прилетело по ним», — написал Коц.

Между тем жители подмосковного Раменского рассказали об атаке БПЛА, произошедшей ранним утром 18 ноября.