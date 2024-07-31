Котенок: самолет-разведчик Британии контролирует западное побережье Крыма

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Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint работает над черноморской акваторией и контролирует западное побережье Крыма, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Помимо этого, американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk работает над Польшей. Под его контролем находятся Калининградская область и западная Белоруссия.

Ранее стало известно, что данный дрон занимается патрулированием участка на территории Польши примерно в 50 км от границы в РФ.

Предполагается, что он занимается доразведкой целей, которые берут в работу ударные группировки ВСУ на приграничной территории.