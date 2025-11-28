сегодня в 14:47

Кота с множеством ранений от пуль спасли в московской клинике

В Зеленоградской ветклинике в Москве спасли кота с большим количеством ран от пуль. Он получил травмы, когда гулял по частному сектору, сообщает пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

Пострадавший — кот Тимофей, ему пять лет. Его оперировал опытный хирург.

У питомца оказался пробит кишечник в 24 местах. В двух местах Тимофей получил травмы селезенки. Еще пули попали в грудную клетку и мышцы бедра.

Операция шла три часа. Кота удалось спасти. Затем он прошел курс восстановления, пошел на поправку. Раны почти полностью зажили.

