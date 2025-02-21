Кость воткнулась в бронхи: гороховый суп чуть не убил ребенка в Москве

В Москве ребенок чуть не умер из-за куриной кости в гороховом супе

В Москве напуганные родители вызвали скорую помощь для четырехлетнего ребенка. Во время обеда малыш крутился на стуле и поперхнулся, после чего побледнел и стал кашлять, сообщает SHOT .

Родители пытались самостоятельно помочь сыну, но ничего не вышло. Ребенка доставили в больницу имени Сперанского. Он уже еле дышал и постоянно хрипел. Врачи экстренно сделали мальчику бронхоскопию.

Оказалось, что кусок куриной кости около 1,5 см застрял в левом бронхе. Ребенок испытывал адскую боль при кашле, потому что кость царапала слизистую. Доктора оперативно извлекли инородный предмет. Быстрые и слаженные действия медиков помогли избежать осложнений.

Мальчика выписали домой и назначили антибиотики. Родителей предупредили, чтобы они научили ребенка тщательно пережевывать еду и запретили ему болтать во время приема пищи.

Ранее в Ленинградской области скончался младенец, которого госпитализировали из-за падения с дивана. Предварительно, малыш сломал висок, получил ушиб мозга тяжелой степени и закрытую черепно-мозговую травму.