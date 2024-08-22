Косметолог назвала погибшего от ее «похмельной» капельницы наркоманом
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Косметолог Энджа С. назвала 30-летнего жителя Казани и его вдову «бывшими наркоманами». Мужчина скончался после капельницы, которую поставила ему специалист. По факту смерти казанца возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Life.ru.
«Никаких побочных эффектов этот препарат не вызывает. Если бы человеку было так плохо, он бы не занимался угрозами и вымогательством денег», — утверждала Энджа.
Косметолог добавила, что она уже продолжительное время якобы лечила погибшего и его жену от наркозависимости. Однако результаты экспертизы гласили, что в организме погибшего не было наркотиков.
Казанец Виталий скончался спустя два дня после того, как Энджа поставила ему капельницу «от похмелья» на дому. В составе капельницы нашли феназепам, галоперидол, никотинамид и ряд других препаратов.