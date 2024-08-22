Косметолог назвала погибшего от ее «похмельной» капельницы наркоманом

Косметолог Энджа С. назвала 30-летнего жителя Казани и его вдову «бывшими наркоманами». Мужчина скончался после капельницы, которую поставила ему специалист. По факту смерти казанца возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Life.ru .

«Никаких побочных эффектов этот препарат не вызывает. Если бы человеку было так плохо, он бы не занимался угрозами и вымогательством денег», — утверждала Энджа.

Косметолог добавила, что она уже продолжительное время якобы лечила погибшего и его жену от наркозависимости. Однако результаты экспертизы гласили, что в организме погибшего не было наркотиков.

Казанец Виталий скончался спустя два дня после того, как Энджа поставила ему капельницу «от похмелья» на дому. В составе капельницы нашли феназепам, галоперидол, никотинамид и ряд других препаратов.