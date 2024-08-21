Рвота с кровью: капельница «от похмелья» с феназепамом убила отца двоих детей
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Врачи не смогли спасти жителя Казани, которому сделали капельницу от похмелья в домашних условиях. Россиянин скончался в больнице через два дня после процедуры, сообщает Life.ru.
По данным источника, супруги из Казани решили прибегнуть к профилактическому лечению для улучшения здоровья. Они обратились к «профессиональному» косметологу по имени Энджа, контакты которой нашли в интернете.
Женщина приехала к клиентам в коттеджный поселок «Тургай» и вколола им спецраствор. При этом она не узнала, страдают ли пациенты какими-либо хроническими заболеваниями.
Спустя сутки пара почувствовала резкое недомогание, у обоих поднялась температура, а также началась рвота с кровью. Позже женщине полегчало, а ее мужу потребовалась госпитализация.
Вскоре мужчина скончался в медучреждении от внутреннего кровотечения. Экспертиза показала, что вместо оздоравливающей капельницы мужчине вкололи феназепам, галоперидол, никотинамид и ряд других препаратов.
У скончавшегося остались двое маленьких детей. По словам вдовы, она хочет добиться наказания для косметолога.