В Сети появилось видео, которое можно назвать кошмаром для любого водителя. Автомобиль Renault застрял на рельсах прямо перед движущимся на него трамваем, сообщает E1.RU .

Водитель решил сократить путь и выехал на рельсы, однако не учел интенсивное движение трамваев. Один из них двигался прямо на автомобиль. Очевидцами этого стали люди, стоящие на остановке.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как машина пытается сдать назад и вырулить на проезжую часть, но ничего не получается. Освободить дорогу трамваю удалось далеко не с первого раза.

Ранее ДТП случилось на пересечении Хлебозаводской и Южной улиц в подмосковных Люберцах. Столкнулись две грузовые машины. Они находились на разных полосах движения. Из-за этого дорога оказалась перекрыта.

