Кошмар для автомобилиста: балка на паркинге в Солнечногорске упала на машину

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Металлическая балка обрушилась на авто в подземном паркинге в Солнечногорске

В подземном паркинге в Тверецком проезде в поселке Голубое округа Солнечногорск обрушилась металлическая балка, сообщает «МК: срочные новости» .

Упавшая балка задела иномарку, стоящую на паркинге.

На видео с места ЧП показано, что балка задела авто по правому краю. Сама балка достаточно длинная, упала на несколько пустых машино-мест и разделяющий их проезд.

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