Кошмар для автомобилиста: балка на паркинге в Солнечногорске упала на машину
Металлическая балка обрушилась на авто в подземном паркинге в Солнечногорске
0:16
В подземном паркинге в Тверецком проезде в поселке Голубое округа Солнечногорск обрушилась металлическая балка, сообщает «МК: срочные новости».
Упавшая балка задела иномарку, стоящую на паркинге.
На видео с места ЧП показано, что балка задела авто по правому краю. Сама балка достаточно длинная, упала на несколько пустых машино-мест и разделяющий их проезд.
Ранее легковушка и грузовик столкнулись в Новой Москве. Погиб водитель легковой машины, ее полностью смяло грузовиком.