Косатки атаковали яхту у берегов Португалии: семья с тремя детьми спасена

В Атлантическом океане стая косаток протаранила и потопила французскую яхту «Ti’fare» с семьей из пяти человек на борту, сообщает «Газета.ру» .

Судно подверглось нападению морских млекопитающих в португальских территориальных водах, где косатки повредили корпус, вызвав серьезную течь.

На борту находились супружеская пара с тремя детьми в возрасте 8, 10 и 12 лет. Родителям оперативно удалось отправить сигнал бедствия и эвакуировать всех в спасательный плот до полного затопления яхты. Первыми на помощь пришло рыболовецкое судно «Silmar», находившееся поблизости, которое подобрало пострадавших.

Для дальнейшей эвакуации семьи были задействованы ВВС Португалии. Вертолет EH-101 Merlin поднял на борт всех пятерых выживших и доставил их на материк для медицинского осмотра.

По предварительным данным, никто из членов семьи не пострадал.

