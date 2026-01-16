Коротнуло: BMW бывшего вице-президента «Росгосстраха» вспыхнул на ходу в Москве

сегодня в 14:55

Люксовый автомобиль BMW вспыхнул на ходу в центре Москвы

Иномарка BMW Х6 бывшего вице-президента «Росгосстраха» Игоря Мировского сгорела на улице Моховой в центре столицы, сообщает Mash .

Машина вспыхнула прямо на ходу. За рулем в это время был сам 59-летний Мировский. Огонь появился из-под капота и резко начал распространяться по авто. Также повалил черный густой дым.

Топ-менеджер отметил, что с ним все в порядке. По предварительной информации, у иномарки могла коротнуть проводка.

Ранее иномарка Volvo сгорела на МКАД. ЧП произошло на пересечении с Лермонтовским проспектом.

