сегодня в 10:19

Иномарка Volvo сгорела на МКАД утром в пятницу

Огонь охватил иномарку на пересечении МКАД и Лермонтовского проспекта утром в пятницу, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно, сгорел автомобиль Volvo. Кадры с моментом возгорания попали в Сеть.

Очевидцы запечатлели на видео трассу, на которой полыхает автомобиль. В кадре заметен столб черного дыма над машиной.

Рядом едут другие авто. Причины пожара на данный момент неизвестны. Количество пострадавших уточняется.

Между тем ночью произошел пожар на территории АЗС на 84 км Ленинградского шоссе в округе Клин. Там загорелись постройки и автомобили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.