Королевская змея пришла в гости в квартиру мужчины на западе Москвы

Королевская змея заползла в квартиру к москвичу на Гродненской улице. Мужчина позвонил спасателям, сообщает Mash .

На опубликованной записи видно, как длинная красная змея передвигается по квартире рядом с полкой для обуви. Мужчина вызвал спасателей, чтобы те поймали пресмыкающееся и вынесли его из жилья.

«Я, конечно, все понимаю, но как это тут оказалось?» — прокомментировал происходящее автор видео.

Стоит отметить, что королевские змеи не ядовиты.

Ранее рептилия заползла в ванную к жительнице Балашихи в Московской области.