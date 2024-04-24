«Королева марафонов» Блиновская расплакалась на заседании Мосгорсуда

Во время заседания Мосгорсуда блогер Елена Блиновская расплакалась и сказала, что новость об уходе супруга на спецоперацию стала для нее «ошеломляющей». Об этом сообщает SHOT .

Она добавила, что не могла погасить миллиардный долг, так как у нее не было таких денег. Кроме того, по словам блогера, она предлагала налоговой забрать ее имущество, но получила отказ.

Как уточнила Блиновская, после ухода ее мужа на СВО дети остались без родителей, хотя ранее она не пропускала ни одного мероприятия с их участием.

«От своих близнецов я получила месяц назад письмо: „Мамочка, мы прочитали, что ты до 26 апреля, как же еще долго ждать!“» — сказала Блиновская.

В конце заседания она призналась, что совершила ошибку, но данный факт ее не оправдывает.

Ранее суд продлили блогеру арест еще на 3 месяца.

Как считает следствие, «королева марафонов» при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в 906 млн рублей. Также супруги легализовали часть денег в размере 706 млн рублей. В конце января городской суд отправил Блиновскую в СИЗО из-за нарушения правил домашнего ареста.