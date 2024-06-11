Контрразведывательные мероприятия проводят в правительственном квартале Киева
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СБУ сообщила о начале проведения контрразведывательных мероприятий, которые организовали на территории правительственного квартала Киева, передает РИА Новости.
Сотрудники СБУ в рамках мероприятия осматривают офисы, машины, проверяют документы и телефоны.
В службе не рассказали, с чем связано проведение данных мероприятий и почему они проходят во вторник.
Ранее предполагаемого пособника СБУ задержали на Камчатке. Он сам связался с украинской организацией. Мужчину арестовали.