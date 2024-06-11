Контрразведывательные мероприятия проводят в правительственном квартале Киева

сегодня в 10:05

СБУ сообщила о начале проведения контрразведывательных мероприятий, которые организовали на территории правительственного квартала Киева, передает РИА Новости .

Сотрудники СБУ в рамках мероприятия осматривают офисы, машины, проверяют документы и телефоны.

В службе не рассказали, с чем связано проведение данных мероприятий и почему они проходят во вторник.

Ранее предполагаемого пособника СБУ задержали на Камчатке. Он сам связался с украинской организацией. Мужчину арестовали.