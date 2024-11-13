Контрактника из Северной Осетии приговорили к колонии из-за нанесения себе ран

Контрактника из Северной Осетии признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем причинения себе повреждения. Его приговорили к 6 годам колонии, сообщается на сайте Южного окружного военного суда.

По данным следствия, мужчина, пытаясь уклониться от обязанностей военной службы, ударил себя по голове обухом топора, находясь в пункте временной дислокации войсковой части.

Его госпитализировали. Он также не явился в войсковую часть в установленное время, а вместо этого проводил время с семьей. В итоге мужчина явился в военную прокуратуру и заявил о себе как военнослужащем, незаконно находящимся вне части.

Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Контрактника признали виновным по ч. 3 ст. 339 УК РФ и по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Защита мужчины попыталась оспорить приговор, так как контрактник заявил о желании продолжить участие в СВО. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Ранее 10 солдат ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области. Перед этим они устроили погром на месте службы.