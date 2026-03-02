Контент до тюрьмы доведет: россиян призвали не снимать на видео атаки по ОАЭ

Кандидат юридических наук Алексей Сиренко в своих соцсетях напомнил россиянам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, что за видеосъемку прилетов или работы систем ПВО можно угодить в тюрьму.

Он отметил, что ОАЭ — страна с очень специфическим законодательством. В нем есть отдельная статья, предусматривающая уголовную ответственность за распространение фотографий и видеоматериалов, содержащих сведения о ДТП, катастрофах, насилии, особенно если видны пострадавшие или погибшие.

Согласно Federal Decree Law №34 от 2021 года, за публикацию контента о жертвах аварий или катастроф предусмотрено наказание от 6 месяцев лишения свободы и штраф 150-500 тыс. дирхам. За распространение непроверенных «версий» о происшествиях ждут минимум 1 год тюрьмы и штраф от 100 тыс. дирхам. В случае аналогичного преступления при ЧС грозят тюремное заключение от 2 лет и штраф от 200 тыс. дирхам.

Сиренко призвал к аккуратности граждан, выкладывающих в Сеть свои наблюдения касаемо происходящего сейчас в стране. Лучше всего ориентироваться на официальные сообщения, звучащие от властей.

Ранее Сеть заполонили фото и видео от российских туристов, застрявших в Дубае, который подвергся ракетной атаке со стороны Ирана.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю. После превентивного израильского удара Иран начал отвечать и обстреливать в том числе и соседние государства, в том числе ОАЭ.

