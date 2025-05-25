Контейнеровоз с дизтопливом и мазутом затонул у берегов Индии

Недалеко от побережья индийского города Кочи затонул контейнеровоз с тоннами дизельного топлива и мазута, сообщает РЕН ТВ .

Судно перевозило 640 контейнеров, из которых 13 — с опасным грузом и 12 с карбидом кальция.

Из-за ЧП есть угроза разлива топлива. Возможно, корабль перевернулся из-за того, что затопило один из трюмов.

Капитаном утонувшего контейнеровоза был гражданин РФ. Кроме того, в экипаж входили 20 филиппинцев, двое украинцев и грузин. С тонущего судна были эвакуированы все 24 члена экипажа.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал из-за чего затонули два танкера с мазутом в Керченском проливе. Во-первых, капитаны танкеров и судовладельцы не выполнили ограничения по сезону плавания. Во-вторых, экипажи не были укомплектованы квалифицированными кадрами.