Конституционный суд РФ: сроки давности по коррупционным делам должны быть больше

Пока в законодательстве не прописаны сроки давности по делам, связанным с коррупцией. Если власти захотят их установить, то должны сделать их больше, чем в других делах, соответствующее решение вынес Конституционный суд (КС РФ) после проверки конституционности пяти статей Гражданского кодекса о сроках давности при взыскании имущества по коррупционным делам, сообщает РБК .

Выяснилось, что статьи 195, 196, 197 и 200 ГК не соответствуют ряду статей Конституции. Так, в действующем законодательстве не прописан срок, который ограничивает шанс на подачу иска о конфискации имущества, добытого коррупционным путем.

При его установлении законодателю нужно сделать его более высоким, чем 10 лет. Коррупционные дела должны рассматриваться по другим правилам.

Ранее главу СУ СК РФ по Таганрогу задержали по подозрению в коррупции. Он был начальником с 2019 года.