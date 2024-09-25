сегодня в 14:56

Главу следственного отдела СК РФ в Таганроге задержали по подозрению в коррупции

Глава следственного отдела СК РФ в Таганроге Руслан Багмут был задержан по подозрению в коррупции, сообщает Donday .

Обстоятельства задержания не указываются. Правоохранителя, по предварительным данным, подозревают в коррупции.

Багмут начал работать в органах следствия в 2007 году. Руководителем следственного отдела по городу Таганрогу его назначили в начале 2019 года.

Следователя несколько раз награждали медалями, в том числе «За безупречную службу».