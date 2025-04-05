Коновалов: в Абакане из-за ураганного ветра пострадали четыре человека

Ураганный ветер, который обрушился на Сибирь 4 апреля, оставил после себя разрушения, усугубил пожарную обстановку во многих муниципалитетах, а также привел к травмам среди населения. По словам главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия Валентина Коновалова , в Абакане травмы получили четыре человека.

По словам Коновалова, все четверо человек, получивших травмы в Абакане, пострадали именно из-за мощных порывов ветра. Им оказывается вся необходимая помощь.

Из-за разбушевавшейся стихии в Хакасии также зарегистрированы 43 пожара. В ликвидации последствий ураганного ветра задействованы 249 человек и 78 единиц спецтехники.

«Осложненная пожарная обстановка сейчас сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение. Для восстановления задействованы бригады энергетиков. В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев и повреждение автомобилей, информация о количестве объектов и пострадавших в данный момент уточняется», — пояснил Коновалов.

По словам главы Хакасии, на 66-м километре дороги Абакан — Саяногорск ввели ограничения для движения транспорта. Временные меры отменят, когда обстановка стабилизируется.

Ранее сообщалось, что в Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации местного значения. Компетентные органы оперативно реагируют на сообщения о пожарах и других происшествиях. При возникновении ситуации, требующей экстренной помощи, населению рекомендуют звонить с мобильного телефона по короткому номеру «112».