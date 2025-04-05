Глава Егорова: введен режим ЧС в Усть-Абаканском районе Хакассии из-за урагана

Введен режим ЧС на территории Усть-Абаканского района в Республике Хакасия из-за урагана. Такое решение принято по итогам совещания муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации, сообщает в своем Telegram-канале глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

Жители, руководители сельсоветов рассказали о повреждениях строений, частных домов и имущества. Они были нанесены стихией в разных местах.

Все повреждения обязательно зафиксируют. Оценку ущерба проведут после того, как завершится ураган.

Ранее сообщалось, что сильный ураган начался в Абакане в Хакассии. Люди падали на колени из-за ветра.