Компания нижегородцев пыталась затащить домой дорожный знак

Все произошло в жилом комплексе «Красная поляна». Попытку компании затащить дорожный знак домой зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде.

На записи видно, как один из молодых людей пронес знак в подъезд и попытался поместить его в грузовой лифт. Остальные члены компании наблюдали за его действиями и пытались помочь, открывая дверь и придерживая лифт. Однако их усилия оказались напрасными — знак в лифт не влез, и они решили оставить его на улице, бросив на газоне.

В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и проводит проверку по данному факту.