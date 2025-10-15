Компания First Wrap следила за политиками, звездами и журналистами по всему миру

Компания First Wrap могла следить за политиками, работниками СМИ и знаменитостями по всему миру, сообщают « Осторожно, новости ».

Компания разработала систему Altamides (Advanced Location Tracking and Mobile Information and Deception System), которая позволяет отслеживать не только мобильные номера, а также перемещения людей без взлома их устройств. В архиве за 2007–2014 годы найдены около 14 тыс. номеров из 168 стран (от США до Ватикана).

В частности, среди жертв Altamides — инженеры Google, руководители компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk, бывший юрист ЦРУ Адам Сиральски, певец Джаред Лето, бывшаяжена сооснователя Google Сергея Брина Энн Воджицки и бывшая первая леди Сирии Асма Асад.

При этом сама компания заявила, что систему используют только правоохранительные органы «для борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией».

Ранее генеральный директор агентства «Социальные Сети» Денис Терехов развеял слухи о том, что новый мессенджер MAX якобы сам включает камеру на смартфоне для слежки.

